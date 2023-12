Inter, nulla da fare per Sanchez in Coppa Italia: in 4 ai box. Ma torna in campo Pavard

Brutte notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi: sono quattro gli indisponibili per Inter-Bologna di Coppa Italia. Non recupera nessuno rispetto al match dell'Olimpico contro la Lazio, sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Nulla da fare per Alexis Sanchez. Dopo aver saltato la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, l’attaccante cileno non ci sarà nemmeno domani contro il Bologna in Coppa Italia a causa di quell’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi.