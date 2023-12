Simeone: “L’Inter agli ottavi di CL? Rivale difficile da affrontare. Affetto per Inzaghi e Zanetti”

«Sappiamo che la CL sarà sempre complessa e tutte le rivali sono difficili da affrontare. L'Interè in un momento straordinario, soprattutto in Serie A. In Coppa l'anno scorso ha dimostrato di competere molto bene. Mi piace molto come gioca e ho un grande affetto per Inzaghi e Zanetti». Così Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha commentato il sorteggio degli ottavi di finale che ha accostato la sua squadra all'Inter, formazione nella quale ha giocato. Ed è stato anche compagno dell'attuale tecnico nerazzurro nella Lazio.