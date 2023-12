Rigore Lautaro in Inter-Udinese. Rocchi: “Il VAR vede immagine da penalty chiara”

Nella gara tra Inter e Udinese si era discusso molto per un rigore assegnato a Lautaro Martinez, poi segnato da Calhanoglu. A Open Var si è parlato proprio di quel fallo e si sono sentite le frasi degli uomini del VAR che hanno visto e rivisto l'episodio da varie posizioni prima di richiamare il direttore di gara davanti alla telecamera per rivedere l'azione. "Perché è sul braccio che fa l'intervento", si sente dalla sala in collegamento con l'arbitro in campo che prima non dà il rigore, poi decide per il penalty.

Il designatore arbitrale, Rocchi, ha commentato così il caso: «Sicuramente il fatto che Di Bello consideri che non ci sia fallo mette incertezza al VAR che valuta l'episodio. Il difensore fa chiaramente un gesto per trattenere l'avversario. Poi l'intensità e la quantità è una interpretazione soggettiva. Veniamo da una settimana in cui avevamo concesso in Juve-Monza un rigore simile, ne avevamo concesso anche in Torino-Atalanta, forse anche più intenso di questo. Sono una serie di decisioni prese tenendo conto dello stesso concetto. Meglio se una decisione del genere viene presa in campo, perché viene accettata meglio. Ma mi metto nei panni di chi è al monitor vede un'immagine da rigore chiara, vede un arbitro che prende una decisione con basi diverse e strumenti diversi. A Di Bello, che è bravo come arbitro ma anche al VAR, ho chiesto cosa avrebbe fatto da VAR mi ha risposto che avrebbe richiamato l'arbitro a rivedere il fallo. Non è una scelta di un singolo, ma una filosofia. Poi siamo sempre nell'ambito dell'interpretazione e un minimo di soggettività dovete comunque lasciarla. In campo la dinamica ti permette una scelta che è più vicina alla realtà, sicuramente di quello che fa una telecamera».