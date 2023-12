GdS – Inter, difesa è punto forte. Alzato un muro davanti a Sommer: i numeri

I nerazzurri hanno incassato finora solo sette gol in 16 giornate di Serie A. E se si guarda alle altre difese in Europa, come ad esempio quella dell'Arsenal, prima squadra di Premier i nerazzurri sono molto avanti: gli inglesi hanno subito 15 gol. Il Nizza è la difesa meno colpita nel campionato francese, 9 reti subite e anche in questo caso quindil'Inter ha fatto meglio. In Germania il Leverkusen ha subito meno gol di tutti, 12, gli stessi gol subiti dal Real in Spagna. C'è in Olanda, in Eurodivise, chi ha fatto meglio: il PSV ha subito solo sei reti. Invece il Porto ne ha subiti 9 ma in 13 giornate, spiega la rosea.