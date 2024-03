"Inzaghi ci aveva abituato sin dalla Lazio a fare gol da esterno a esterno, stavolta è arrivato da centrale a centrale. Questo fa capire come Inzaghi sia più moderno di come viene considerato, spesso riesce ad attaccare con 9 uomini. Questo impone alle squadre avversarie di doverli inseguire, con i loro attaccanti di tornare a difendere. Il Bologna avrebbe meritato di pareggiare, l'Inter ha fatto molto turnover. Detto questo, nella partita con l'Atletico l'Inter dovrà dimostrare di essere veramente una grande squadra perché non è una partita facile"