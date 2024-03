Ancora una volta Simone Inzaghi si è rivelato un maestro delle rotazioni. Già la passata stagione il tecnico nerazzurro, soprattutto nel finale di stagione, aveva usato il turnover in maniera scientifica. Contro il Bologna e con l'Atletico Madrid all'orizzonte, Inzaghi ha gestito di nuovo le rotazioni in modo da affrontare la squadra del Cholo con la stanchezza al minimo.

"Che Inzaghi lo sappia fare lo dice l'ultimo anno e mezzo e anche questo passaggio tra Bologna e Atletico Madrid ha palesato l'efficace strategia del tecnico piacentino, sempre senza perdere punti per strada", sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Rispetto al suo passato e al presente di altri colleghi, Inzaghi ricorre al turnover vero e proprio dal primo minuto soltanto in casi limite. Più frequentemente l'allenatore dell'Inter preferisce un mix tra qualche rotazione nello schieramento iniziale e cambi anticipati nella ripresa, di modo da non stravolgere l'assetto iniziale e da far comunque rifiatare i calciatori più stanchi. È esattamente quanto fatto anche a Bologna, risparmiando complessivamente più di 350 minuti ai cosiddetti titolari".