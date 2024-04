«Non credevo che si rivelasse più forte della scorsa stagione, era arrivata in finale di CL». Compagnoni ha parlato così dell'Inter su Skysport. «La chiave è stata il rendimento realizzativo è stata l'arrivo di Thuram. Arrivato in scadenza di contratto, mi era piaciuto ai tempi del Tolosa e avevo pensato che se avesse imparato a non litigare col pallone sotto porta è potenzialmente fortissimo, lo avevo detto negli ascensori a Beppe Bergomi», ha sottolineato il telecronista del canale satellitare.

«È un giocatore da un metro e novantadue ma ha l'estro di un giocatore da 1,68. Non credevo riuscisse a fare subito così bene dal punto di vista realizzativo. Ha segnato da subito gol decisivi. Inzaghi ha fatto un capolavoro e ha costruito una macchina da guerra quasi perfetta. L'Inter gioca in modo rivoluzionario, vedere il centrodestra e il centro sinistra che attaccano, non è da tutti, anche se c'è chi gioca a tre. È straordinario quello che fa l'Inter, unico appunto a Inzaghi, doveva fare meglio rotazioni e risorse per avere più chance, e ne aveva di importanti, di vincere la CL», ha concluso.