Dumfries-D’Ambrosio e Lukaku-Dzeko, scelte fatte. Ecco l’unico dubbio per l’euroderby

Tante opzioni, ma pochi dubbi per il tecnico dell'Inter. In molti proveranno a metterlo in difficoltà in questi ultimi allenamenti prima della grande sfida in semifinale col Milan, ma Inzaghi sembra aver già in testa la formazione per affrontare i rossoneri. Davanti a Onana dovrebbe esserci il trio Darmian, Acerbi, Bastoni sceso in campo anche ieri. Sulle corsie laterali Dumfries e Dimarco.