Di Marzio: “Su Inzaghi si è parlato troppo prima. Lukaku, questione fisica. Leao è tranquillo”

Il futuro di Inzaghi, a settimane alterne, è stato messo in discussione, ma molto, tutto, dipenderà dal finale di stagione. «Se dovesse arrivare quarto o anche in finale di CL, come fai a non confermarlo? Si sparano sentenze prima del dovuto, fra giornalisti e tifosi, e i bilanci si dovrebbero fare quando si è arrivati alla fine della lotta per certi obiettivi». Questa la riflessione di Gianluca Di Marzio, a Skysport dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Roma.