Inter, col Benfica Cuadrado in panchina. A Torino buoni segnali, anche nei numeri

"Insomma, contro il Benfica è altamente probabile che Cuadrado inizi in panchina, subentrando poi nella ripresa per replicare la prestazione di Torino, dove è entrato sicuramente col piglio giusto, subendo più falli e fornendo più cross di tutti gli interisti, con un’ottima media di duelli vinti (4 su 5) e di dieci passaggi su undici effettuati correttamente. Un punto di (ri)partenza incoraggiante. Per lui e per l’Inter".