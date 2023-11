Inzaghi: “Benfica, ambiente caldo. Noi qui con gioia, servirà vera Inter”

Le parole del tecnico a SportMediaset alla vigilia della sfida che si giocherà in Portogallo

Simone Inzaghi, alla vigilia di Benfica-Inter, ha sottolineato le difficoltà e i temi della gara contro i portoghesi ai microfoni di SportMediaset. «Quanta voglia c'è di dimostrare di poter essere primi del girone? Siamo qui in Portogallo con gioia. C'è consapevolezza di una qualificazione ottenuta con due giornate di anticipo che ci dà grande soddisfazione, troveremo un ambiente caldo e una squadra che ha vinto il titolo nella scorsa stagione, che ha fatto una cavalcata e che gioca per una qualificazione in EL. Dovrà essere una vera Inter».