"In questa lunga storia ci sono due fasi: la prima, quando le squadre vengono da me e dicono di volere uno stadio nuovo, mi mostrano mille progetti di uno stadio nuovo. Mi dicono che l'unica possibilità, perché lì c'è posto, è farlo nell'area di San Siro e, dunque, abbattere San Siro per fare un nuovo impianto. Questa fase è andata avanti fino a che, a un certo punto, e qui c'è stato il cambio di rotta delle squadre, hanno visto che San Siro veniva vincolato e di fatto, ormai, prendo atto che un vincolo c'è e rimarrà, e che con il referendum e l'opposizione di tanti cittadini era difficile farlo. Da lì, cominciano ad andare fuori Milano. Perché io insisto per San Siro? Non voglio fare i conti in tasca alle squadre, ma fare uno stadio nuovo, serio e importante, costa almeno 1 miliardo e 200 milioni. Dico loro: perché non considerate San Siro, che ha presenza e storicità? Visto che l'abbiamo a libro per 100 milioni con un diritto di superficie che potrei concedere per 90 anni, vorrebbe dire che dovrebbero darmi 1 milioni all'anno, per cifre sostanzialmente diverse".