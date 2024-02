Focus sui nerazzurri che in 270 minuti possono dare un ulteriore strappo al campionato recuperando anche la gara in meno

Troppo presto per parlare di multiplo matchpoint scudetto, ma l'occasione è ghiotta. "Tre partite separano l'Inter dalla fine del mese. Sono importantissime per dare i contorni di un vantaggio già consistente e che potrebbe addirittura arrivare ai limiti dell'incolmabile", sottolinea Sport Mediaset nel focus sui nerazzurri di oggi.

In campionato le prossime gare sembrano alla portata, ma nessuno regalerà nulla ai nerazzurri. Per questo, nonostante incomba anche l'impegno di Champions, bisogna tenere alta la concentrazione. Da Appiano Gentile è chiaro il diktat: "La parola d'ordine tramandata da Inzaghi è 'non amministrare': meglio per ora tenere il piede sull'acceleratore, affrontando la Champions con quella consapevolezza di forza acquisita con un peso mentale più leggero. Venerdì la Salernitana, poi l'Atletico a San Siro per dare un'impronta agli ottavi, poi Lecce e Atalanta sempre al Meazza".