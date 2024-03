Nel match tra Olanda e Scozia, Ronald Koeman ha deciso di puntare dal 1' su Frimpong lasciando Dumfries in panchina per 62'. Van der Vaart ha trovato sorprendente la scelta del c.t.. "Pensavo che Koeman avrebbe detto che voleva provare Frimpong. Ma ho la sensazione che stesse pensando di sceglierlo da tempo. Penso che Dumfries sia uno dei nostri migliori giocatori. Penso che Frimpong sia bravo, ma non ancora il livello che Dumfries ha mostrato. Penso che Frimpong abbia più capacità di segnare rispetto a Dumfries, perché era un'ala destra".