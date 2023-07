SM – Onana, United pensa al rilancio. Frattesi preferisce l’Inter al Milan. E Lukaku…

Al Sassuolo non basta l'offerta da 23 mln più Mulattieri ma l'Inter non può rilanciare se prima non chiude altre operazioni in uscita

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'affare Onana-Manchester United potrebbe anche chiudersi in tempi brevi perché tutte le parti in causa vogliono completare il trasferimento, compreso il calciatore che gradirebbe l'approdo in Premier League. Al momento, però, la forbice tra domanda e offerta è ampia: lo United ha presentato ieri l'offerta da 40 mln senza bonus, l'Inter ne chiede 60 bonus compresi e per provare a trovare un'intesa è necessario che il club inglese alzi la posta in palio a stretto giro di posta.