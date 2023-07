Inter, via all’operazione Lukaku: “La prima offerta al Chelsea sarà così strutturata”

"Un vertice in sede finito ben oltre l’ora di cena ha dato il via all’operazione Lukaku . La spinta l’ha data l’Al-Nassr, ufficializzando l’acquisto di Marcelo Brozovic. Affare che fa tutti contenti: l’Inter ha incassato 18 milioni, il croato andrà a guadagnarne 100 - compreso il premio alla firma - per tre anni. Soldi che il club nerazzurro utilizzerà per riportare a casa Big Rom". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al blitz che l'Inter sta preparando per cercare di convincere il Chelsea a lasciar partire Romelu Lukaku.

La prima offerta dell'Inter è già pronta: 5 mln per il prestito e 30 per l'obbligo di riscatto, una decina in meno dell'impatto a bilancio, tra un anno, di Lukaku al Chelsea. "Base di partenza per trattare anche in considerazione che il club di Stamford Bridge risparmierà l’ingaggio del belga. Simone Inzaghi freme perché ha messo il ritorno del suo terminale in attacco in cima ai pensieri e ora, grazie a Brozovic, l’Inter ha la forza per affondare anche a costo di perdere il vantaggio accumulato su Frattesi: rischio calcolato, vista l’importanza capitale del belga nel gioco dell’Inter", spiega poi Tuttosport.