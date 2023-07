CorSera – Inter, se sfuma Frattesi virata su Samardzic. L’Al Nassr sonda anche Onana

"L’Inter ieri ha tirato un sospiro di sollievo dopo che Brozovic è stato ufficializzato dall’Al Nassr con un video incentrato sul tatuaggio-bomba. Nelle casse nerazzurre entrano 18 milioni che serviranno in primis per finanziare l’operazione Lukaku. Simone Inzaghi ha chiesto il belga come rinforzo primario per dare la caccia allo scudetto. Marotta e Ausilio intendono impostare l’affare sulla base di un prestito oneroso con diritto-obbligo di riscatto a 30 milioni. Di certo non sono poche le operazioni da allestire per costruire la nuova squadra: oltre al croato è partito a parametro zero anche Gagliardini — ora indeciso fra Monza e Betis —, perciò servirà almeno una mezzala. Se sfumerà Frattesi, l’Inter dirotterà le proprie attenzioni su Samardzic dell’Udinese", spiega il Corriere della Sera.