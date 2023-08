Gds – Commissioni? No, il gruppo Samardzic vuole ingaggio più alto. Inter irremovibile

Come vi abbiamo raccontato, in queste ore Samardzic è tornato a Udine concordando il suo rientro con l'Inter. La Gazzetta dello Sport sottolinea che il club nerazzurro sta aspettando la risposta definitiva del giocatore e del suo entourage che devono accettare le condizioni che facevano parte del primo accordo trovato con chi stava occupando in quel momento degli interessi del calciatore. Quando poi la vicenda è passata in mano alla L1oS Sport, l'agenzia e il padre hanno chiesto ai dirigenti interisti di alzare le cifre sul tavolo (per commissioni e stipendio) e lì è stata congelata la trattativa. Nonostante le visite svolte.