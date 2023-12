Thuram chiamato alla prova ‘senza Lautaro’. Tutti i gol segnati con l’argentino in campo

Senza l'altra metà

Adesso l'Inter ha bisogno che sfati un dato che è altrettanto chiaro. Ha segnato zero gol nei 337 minuti in cui è stato in campo senza il suo prode amico al fianco. "Il fatto che Thuram sia rimasto a secco non significa che abbia giocato male. Ma semplicemente che non è riuscito a prendersi il ruolo di finalizzatore in assenza del bomber di squadra", spiega La Gazzetta dello Sport in merito. Contro il Genoa l'altra metà della ThuLanon ci sarà e il peso dell'attacco sarà sulle sue spalle anche perché Arnautovic e Sanchez stanno facendo fatica.