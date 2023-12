Di Marzio: “Inter, prima offerta da 6mln per Buchanan. C’è ancora distanza, i dettagli”

C'è ancora distanza tra Inter e Club Bruges per Tajon Buchanan. Il club nerazzurro ha infatti avanzato una prima offerta ai belgi per l'esterno canadese, ma che non ha ancora soddisfatto le richieste. Spiega Gianluca Di Marzio: in merito: "Il Bruges valuta infatti il cartellino di Buchanan 10 milioni di euro, mentre i nerazzurri hanno presentato una prima offerta da 6 milioni di euro. Distanza tra le parti, ma comunque si continua a trattare".