Borriello: “Lautaro e Zirkzee i due attaccanti più forti che ci sono in Italia”

L'ex attaccante Marco Borriello è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS: "A oggi i due attaccanti più forti che ci sono in Italia sono Lautaro e Zirkzee. Ho giocato al Milan nel periodo migliore, nell'arco delle tre finali di Champions. Berlusconi ha diretto un club unico, composto da un gruppo meraviglioso in un ambiente altrettanto bello. All'epoca era Presidente e Consiglio e quindi riusciva a seguire poco la squadra durante gli allenamenti, però quando eravamo in albergo veniva sempre a trovarci e per ognuno di noi aveva un aneddoto".