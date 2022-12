Thuram+Musah, l’Inter tenta il doppio colpo. A breve incontri decisivi: il piano di Marotta

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport "L’idea di Marotta e Ausilioè anticipare la concorrenza. Ecco perché a breve andranno in scena che incontri decisivi. Il primo è quello per il francese. L’Inter e gli agenti del giocatore, in scadenza a giugno, si sono dati appuntamento dopo il Mondiale. Il club nerazzurro ha già intascato il gradimento di massima del giocatore all’idea di provare un’esperienza in Serie A. Il progetto gli piace. Ma ora si deve entrare nella fase due, l’aspetto economico. Nel prossimo vertice l’Inter metterà sul piatto un’offerta che il giocatore dovrà valutare. Difficile, se non impossibile, che l’affare possa realizzarsi a gennaio. Si ragiona sulla prossima stagione. E la stessa Inter deve capire bene cosa accadrà nel suo parco attaccanti. Se Correa è ormai finito in fondo alle gerarchie, su Lautaro Dzeko e Lukaku il futuro è ancora tutto da scrivere".