Musah, Inter in pressing: primo tentativo fallito, si torna alla carica. Il piano di Ausilio

Il centrocampista del Valencia è il grande obiettivo per il centrocampo dell'Inter, ma gli spagnoli chiedono 20 milioni

Andrea Della Sala

L'Interha individuato il rinforzo giovane per il centrocampo di Inzaghi. Si tratta dello statunitense del Valencia Musah che è il vero pallino del club nerazzurro per la mediana.

"Che Yunus Musah faccia al caso dell’Inter si è capito ormai da tempo. Merito di un Mondiale eccellente con gli Usa, ma anche per un avvio di stagione brillante nel Valencia di Rino Gattuso. A vent’anni questo dinamicissimo mediano ha superato a pieni voti tanti esami e per i nerazzurri può essere un investimento importante in vista del ricambio generazionale ormai alle porte. Certo, di questi tempi non è facile trovare i 20 milioni necessari per strapparlo al club spagnolo, ma all’Inter ci stanno provando", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Un finanziamento indiretto può arrivare dall’uscita di Roberto Gagliardini alle liste di gennaio. Ma non sono da escludere anche altri risparmi che permettano questo importante investimento In tal caso Musahentrerebbe in rosa come vice-Barella (quello a cui somiglia di più) in apparenza, ma con il reale mandato di subentrare a chiunque in mezzo al campo abbia bisogno di tirare il fiato".

"Nei piani di Ausilio c’è evidentemente un affare da impostare in prestito nell’immediato è da finalizzare con un obbligo di riscatto a fine stagione. Una base di partenza che in avvio di trattativa non ha convinto gli interlocutori spagnoli, considerato che anche da quelle parti ci sono esigenze di bilancio. Ad ogni modo i dirigenti interisti contano di tornare alla carica con nuovi argomenti: la maratona è assicurata", secondo Gazzetta.