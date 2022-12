GdS – Inter al lavoro per due obiettivi in chiave futura. Le offerte…

A gennaio l'Inter lavora su due obiettivi per il futuro. Con in testa l'idea di abbassare l'età media della rosa. Si tratta di Thuram e Musah. I dirigenti nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza per questo presto vedranno i rappresentanti dei due giocatori. L'attaccante francese ha un contratto in scadenza con il Borussia M'Gladbach e il progetto interista gli piace. Ma si deve parlare dell'aspetto economico.