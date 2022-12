Inter, Biasin: “Ho chiesto l’altra sera ad Ausilio di Thuram e mi ha risposto così”

Così il giornalista sul francese: "O hai un accordo già fatto per giugno, oppure se viene qualcuno e mette sul piatto 20 milioni, arrivederci e grazie"

Intervenuto negli studi di Telelombardia, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato del futuro di Marcus Thuram , primo obiettivo dell'Inter per rinforzare il reparto offensivo: "Sicuramente ha gli occhi di tanti addosso: o hai un accordo già fatto per giugno, oppure se viene qualcuno e mette sul piatto 20 milioni, arrivederci e grazie.

Ad Ausilio l'altra sera ho detto: 'Lo so che il tuo colpetto a parametro zero cerchi sempre di farlo in questo periodo dell'anno e gli ho chiesto di Thuram'. Lui mi ha risposto: 'Costa Thuram, costa'".