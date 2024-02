"In campionato davanti all’Inter una striscia di partite dai colori e sapori diversi: due rivali più “morbide” come Lecce e Genoa e due ben più scivolose come Atalanta e Bologna. Poi arriverà il 13 marzo e il redde rationem di Champions al Metropolitano. Da oggi ci sono dunque 21 giorni, tre settimane esatte, prima del ritorno degli ottavi nell’arena del Cholo. Quanto sia strategico Thuram jr, in coppia con Lautaro ma pure nel suo lavorìo solitario ai fianchi delle difese, è cosa ormai nota. Vietato prendere anche il minimo rischio con il numero 9. Il piano di recupero sarà finalizzato alla Champions perché in patria Arna e Sanchez potrebbero pure bastare per spalleggiare il Toro. Le possibilità che il progetto funzioni sono alte, del resto già ieri si respirava ottimismo attorno a Marcus. Basterebbero due settimane o poco più di stop. Tradotto: se tutto sarà confermato, Marcus potrebbe riassaggiare il campo a Bologna per poi partecipare alla corrida di Madrid".

"Prima di risentire l’atmosfera incantata della Champions, l’Inter ha comunque una quadrupla italiana da giocarsi. L’idea di Inzaghi di allargare le rotazioni nasce anche dai tempi stretti di recupero. Contro il Lecce domenica qualcuno dei titolarissimi riposerà proprio perché tre giorni dopo a San Siro arriva la Dea per l’atteso recupero. Chi è entrato con impeto con l’Atletico ha grandi possibilità di partire in Salento, da Dumfries a Frattesi. Occhio allo spostamento del poli-funzionale Carlos Augusto in difesa per dare respiro a Bastoni, mentre pure Sanchez si candida per una maglia dall’inizio. Lo spremutissimo Lautaro avrebbe bisogno di tirare il fiato. Per l’Atalanta, poi, torneranno i titolarissimi schierati in Champions", scrive Gazzetta.

