Se in difesa e a centrocampo Inzaghi ha qualche dubbio sulle rotazioni da fare al Via del Mare, in avanti con Lautaro ci sarà Marko Arnautovic, autore del gol contro l’Atletico di Simeone.

Sarà la terza volta che i due giocheranno insieme dopo la Real Sociedad in Champions e il Bologna in Coppa Italia.

Tocca all’austriaco, dunque, non far rimpiangere Thuram: l’ex Bologna segnato finora 4 gol (contro Benfica, Genoa, Salernitana e Atletico Madrid) e servito 3 assist con Monza, Roma e proprio Lecce col tacco per Barella.

Pochi giorni fa, con il primo punto ottenuto dopo il 5 febbraio, è scattato l’obbligo di riscatto per l’Inter, che ha versato gli altri 4 milioni al Bologna dopo i 4 per il prestito oneroso sborsati in estate, a cui possono aggiungersi altri due milioni di bonus.

Ma cosa c’è nel futuro di Arnautovic? 35 anni il prossimo 19 aprile, l’austriaco è sotto contratto fino a giugno 2026 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all’anno.

Come riferisce Calciomercato.com, salvo sorprese, Arnautovic resterà nella rosa nerazzurra anche nella prossima stagione, nonostante l'arrivo dell'iraniano Mehdi Taremi a parametro zero dal Porto e il possibile rientro dell'argentino Valentin Carboni dal prestito al Monza.

Discorso diverso per Alexis Sanchez, in scadenza di contratto a giugno e in uscita dal club nerazzurro.

