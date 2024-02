Allegri: “Un punto in 3 gare, ora zitti e lavorare: l’obiettivo è la Champions”

La Juventus perde contro l'Udinese: decide un gol di Lautaro Giannetti. Così Massimiliano Allegri a Sky ha commentato il ko dei suoi: "Durante l'annata ci sono questi momenti, il primo tempo è stato buono, non abbiamo segnato e abbiamo preso gol su palla inattiva. Non è un momento felice per noi, ma siamo secondi e abbiamo un obiettivo importante da raggiungere che è la Champions League, mancano ancora punti. Ora dobbiamo fare reset e ripartire. Sono passaggi che servono alla squadra, ci son pochi giocatori con esperienza per vincere un campionato. Da questi momenti si deve uscire rinforzati, fa parte del calcio, sono momenti così e bisogna solo lavorare e fare.