Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, dagli studi de "La Domenica Sportiva" è tornato sul successo dei nerazzurri contro la Roma : "In 20, 25 minuti hanno piegato la Roma, che ha fatto comunque una bella partita. Nel secondo tempo si è vista una netta differenza anche a livello tattico. Quando gioca così, arrivo a dire che l'Inter è ingiocabile".

"Chi vincerà il campionato? Dopo lo Scudetto di Conte, l'Inter ha visto vincere il Milan e il Napoli, per cui per loro è molto importante vincere questo campionato. Un anno fa, esattamente di questi tempi, Inzaghi era in discussione. Poi è cominciata la fase a eliminazione diretta della Champions e l'Inter ha cambiato, facendo lì il vero salto di qualità. Un salto che ha fatto anche Inzaghi. Se l'Inter è forte e basta, a Roma perde; se è forte e gioca bene, porta a casa la vittoria contro una Roma in salute come ora".