Intanto è un grande presente. Andiamo d'accordo con lui e il suo entourage, ogni situazione poi si prende in considerazione alla fine, siamo concentrati sul nostro obiettivo che è quello di tornare in CL.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.