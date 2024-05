Molto difficile – sono i ragionamenti di maggio – pensare che l’Inter investa quella cifra per fare una nuova punta

L’Inter lo apprezza molto, ma ribadiamo quanto raccontato diversi giorni fa: i nerazzurri non hanno intenzione di cedere Thuram, si preparano a blindare Luataro, ad accogliere Taremi e hanno sempre Arnautovic in organico. Molto difficile – sono i ragionamenti di maggio – pensare che l’Inter investa quella cifra per fare una nuova punta".