Gudmundsson continua ad essere il primo nome per l'attacco dell'Inter in ottica giugno. Ma il Genoa non farà sconti

Matteo Pifferi Redattore 5 maggio 2024 (modifica il 5 maggio 2024 | 19:32)

L'obiettivo dell'Inter, dichiarato da Marotta e Ausilio ma non solo, è quello di continuare a tenere alta l'asticella e, per farlo, occorre ricorrere al mercato per rinforzare ancora una rosa già ora valida.