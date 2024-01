Sky – Juve, con l’Inter torna titolare Danilo. Le ultime su Rabiot e Chiesa

Arrivano da Sky Sport le novità sugli infortunati della Juventus verso il derby d’Italia di domenica. In vista dell’Inter, Massimiliano Allegri ritroverà Adrien Rabiot a centrocampo e tornerà titolare anche Danilo in difesa (era diffidato, non è stato rischiato con l’Empoli). Per domani è fissata la ripresa dei lavori e si capirà se Federico Chiesa potrà esserci con l’Inter. In caso di recupero, si giocherebbe il posto con Yildiz vista la squalifica di Milik.