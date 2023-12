Milan, Mauro su Pioli: “Mandarlo via ora sarebbe una grande fesseria”

Il pari con la Salernitana ha riacceso i fari su Pioli e un possibile esonero del tecnico del Milan. O comunque di addio a fine stagione tanto che si fanno i nomi di Conte o De Zerbi per il futuro. Massimo Mauro, a Pressing, ha parlato proprio del tecnico rossonero e di come lo abbia meravigliato che non abbia mai preso posizione sull'addio di Maldini . Sembra che il dt rossonero aveva però contattato altri allenatori per la panchina milanista e questo ovviamente ha sfilacciato il rapporto con Pioli.

«Io di queste cose non so - ha detto l'ex giocatore - ma lui ha vinto lo scudetto due stagioni fa e lo staff tecnico era uguale. Una grande società, a mio parere, non può mandare via un allenatore a metà campionato. Mi chiederei cosa ha portato l'andazzo che ha portato al Milan. Forse il cervellotico cambio di dirigenti accanto a Pioli che si accompagnavano a lui e lo aiutavano a gestire lo spogliatoio. Ora c'è Ibra? Ma il dado è tratto. Se entra Maldini nello spogliatoio è un conto, se entra un altro non è uguale. Mi sono meravigliato che lui non abbia preso una posizione a favore dell'ex capitano e di Massara. Ma penso che mandare l'allenatore a questo punto sia una fesseria».