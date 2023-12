Inter, ottimo lavoro: “C’è un nome preso in estate che ha raddoppiato il suo valore”

L'uomo delle ultime partite dell'Inter è sicuramente Yann Bisseck: il difensore classe 2000 ha trovato anche il gol ieri sera contro il Lecce, confermando l'ottimo momento. E il tutto rende ottimo il lavoro svolto dalla dirigenza in estate: "Partendo dal valore di mercato, attualmente si può affermare che l'investimento economico su Bisseck possa già avere un ipotetico ritorno del doppio di quei 7,5 milioni di euro concordati con l'Aarhus. Non che nei programmi societari ci sia una sua cessione, tutt'altro, ma un classe 2000 con le caratteristiche di Yann non sarebbe mai lasciato libero per meno di 15 milioni circa, il che rende centrata l'operazione estiva degli uomini mercato nerazzurri", scrive La Gazzetta dello Sport.