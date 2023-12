Palmeri: “Tra le bordate di Maldini ce n’è una incomprensibilmente poco sottolineata”

"Nel terremoto Maldini del nono grado che ha messo sottosopra il mondo Milan, c’è una scossa che più di tutte le altre è deflagrante di trenta anni della narrativa delle cose di casa rossonera. A parte che già solo il fatto che le extended version dell’intervista a Maldini sia lunga il triplo di quella cartacea - che pure occupa 2 pagine - fa capire la sproporzione dell’evento tellurico: per intenderci, le verità di Maldini hanno quella cosina all’inizio che viene chiamata ‘tempo di lettura’ di ben 14 minuti, roba che nemmeno agli articoli più infiniti online succede, per capire la quantità delle ondate distruttive. Ma in mezzo alle decine di verità dirompenti - che sono pur sempre le verità di Maldini, dunque non automaticamente verità assolute, ma tuttavia da fare spavento per quanto circostanziate siano le accuse, e quanto onnicomprensive di tutti i capi d’accusa della gestione del club, quelle stesse differenti accuse così diffuse in questi giorni.