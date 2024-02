"Nell'anno e mezzo con la maglia nerazzurra il centrale milanese ha neutralizzato quasi tutti i bomber che si è trovato di fronte. E' stato sicuramente aiutato dai compagni, di reparto e non solo, ma lui ci ha messo molto del suo", si legge sulla rosea. "Lo scorso anno il suo rendimento è stato importante e ha dimostrato ai suoi detrattori che poteva ancora fare la differenza in un top club. Ne sanno qualcosa Lewandowski, annullato nella gara d'andata del group stage della Champions, Taremi, Gonçalo Ramos, Giroud e Haaland, tutti cancellati nella fase a eliminazione diretta, dagli ottavi fino alla finale persa ad Istanbul contro il City. In questo 2023-24 il suo rendimento è ulteriormente salito, tanto è vero che non ha fatto segnare Giroud, Lukaku, Scamacca, Osimhen, Immobile e Vlahovic", spiega il giornale riferendosi ai giocatori che ha affrontato e fermato finora in maglia nerazzurra.

Il giocatore nerazzurro sta dimostrando tutto il suo piglio, la forza nell'uno contro uno o di testa, il suo senso della posizione, il feeling con la linea a tre. Finora insuperabile, non è riuscito a fare del suo meglio solo con Zirkzee, lo ha sofferto. Intanto si prepara alla gara nella quale affronterà il centravanti della Roma, il suo ex compagno Lukaku e poi arriverà l'Atletico di Morata. È riuscito a mostrare tutto quello che sa fare in campo ma ci ha messo la faccia anche quando c'è stato da ribadire che non è così scontato per l'Inter fare quello che sta facendo. E che se alla fine dovesse arrivare la vittoria che tutti sognano sarebbe per merito.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.