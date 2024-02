"Mister Max non si aspettava una serie di risultati così positiva da una squadra che reputava all’inizio di un percorso. In effetti, dal punto di vista progettuale, la Juventus è più indietro rispetto all’Inter, ma questo è un demerito considerando gli investimenti fatti. La Signora è infatti costata il doppio dell’Inter. Il prezzo pagato per i cartellini parla chiaro: 457 milioni per i bianconeri contro 225 milioni per i nerazzurri. Se il mercato quasi a costo zero dell’ultima estate per la Juventus è stato un’eccezione, per l’Inter è la regola da oltre tre annate".