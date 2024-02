Anche l’anno scorso, fino alla finale di Istanbul, era stato uno dei pilastri insostituibili per Simone Inzaghi. Dopo aver blindato la difesa in Supercoppa, adesso per l’ex Lazio arriva un’altra notte speciale per arricchire una collezione di grandi centravanti. Tra quelli già neutralizzati vede all’appello Haaland nell’ultima finale di Champions, Osimhen da capocannoniere l’anno scorso, Lukaku da avversario a San Siro qualche mese fa e Giroud, mai a segno nei cinque derby di Milano del 2023.

Stasera non ci saranno eccezioni, tra l’azzurro e il serbo sarà un confronto minuto dopo minuto da vivere sugli anticipi, sull’attacco alla profondità e se necessario anche sul gioco aereo. Non sarà la prima volta, visti i precedenti tra i due in campo. Al di fuori del derby d’Italia hanno visto lo juventino andare a segno nel maggio 2022 (in un 2-2 tra Juve e Lazio) e nei match tra Lazio e Fiorentina della stagione 2020/2021 con un rigore inutile all’andata e una doppietta decisiva al ritorno. Cinque anni e mezzo fa Vlahovic esordiva da diciottenne in Serie A proprio a San Siro. Stasera sarà tutta un’altra storia e Acerbi punterà a rendergli la vita impossibile".

