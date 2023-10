Adani: “Inter, Inzaghi a volte deve cambiare e uscire dalla comfort zone. Non se la sente di..”

"Poi è accaduto che il Bologna ha continuato a giocare e l'Inter non si può permettere questi cali. Il rigore per il Bologna si dà subito, non c'è bisogno del VAR. Errore grave dell'arbitro. Ma perché Lautaro fa quel fallo? E' calata la tensione. Nel momento in cui cambia la partita, però, l'allenatore diventa importante: puoi anche cambiarne quattro all'intervallo. Lo spartito si può cambiare: Inzaghi ha fatto cambi ruolo per ruolo, che è la sua comfort zone. Così ha ottenuto risultati, ma non c'è niente di male a volte a cambiare. Secondo me Inzaghi non lo fa perché non lo sente suo, non lo allena e non se la sente a improvvisare".