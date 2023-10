Oltre il rammarico post Bologna: Inter migliorata in tutto rispetto all’anno scorso

L'amarezza che accompagna l'Inter a questa seconda sosta stagionale è comprensibile. Perché il Bologna, per quanto rispettabile, era avversario sicuramente alla portata, così come il Sassuolo: con quei 4 punti in più i nerazzurri sarebbero ora in vetta a punteggio pieno. I passi falsi ci stanno nell'arco di una stagione, ma ciò che porta a recriminare più di tutto è che quelle due partite l'Inter le aveva sbloccate e le stava conducendo.