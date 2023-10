Virata netta dell’Inter: “Pronto rinnovo fino al 2028 dopo due sessioni sul mercato”

Dopo due sessioni sul mercato (a cifre alte), l'Inter ha deciso di virare e iniziare le trattative per il possibile rinnovo di contratto. Com'è cambiata la situazione di Denzel Dumfries, che quest'anno sta impressionando positivamente dopo momenti in chiaroscuro nel corso della sua esperienza in nerazzurro. Secondo quanto riporta TMW, infatti, il club potrebbe presto sedersi al tavolo con gli agenti del calciatore per il prolungamento del contratto: