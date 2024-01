GdS – Inter, Bastoni oggi torna in gruppo. Sarà convocato per Firenze, ma Inzaghi…

"Smaltiti i bagordi arabi, adesso c’è solo il campionato e il corpo a corpo con la Juve nella testa dell’Inter. Con una Coppa in più in curriculum, ieri i nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano per preparare la sfida di Firenze, delicata ancora di più del solito visto che mancheranno due terzi di centrocampo. In dubbio dal primo minuto, però, pure Alessandro Bastoni, che ha dovuto rinunciare alla finale contro il Napoli ma che per la sfida del Franchi sarà comunque convocato. Ieri il mancino azzurro si è allenato a parte, ma il suo ritorno in gruppo non è distante, non è escluso che sia direttamente oggi. Nella prima seduta post Supercoppa, mancava pure Denzel Dumfries, assente per motivi familiari: l’olandese è in permesso concesso dal club", scrive La Gazzetta dello Sport.