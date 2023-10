Biasin: “Thuram ha scelto fermamente l’Inter. Ecco come lo ha convinto Ausilio”

"Non bastano 11 partite per dire che Thuram è più forte di Lukaku. Da una parte un giocatore che ha scelto di lasciare l'Inter perché nella sua testa allenatore e squadra non lo facevano rendere al meglio, dall'altra un giocatore che a parametro zero poteva scegliere Psg, Milan... e ha scelto fermamente di andare all'Inter perché lo corteggiavano da tempo e Ausilio gli ha proposto e promesso di fare la prima punta ed è stato attratto da questa prospettiva. Ci hanno visto tutti molto bene. Ora quanti soldi ti può portare? L'Inter poteva avere Lukaku, giocatore non suo, e ha preso Thuram che ora mal che va ci fai almeno 40 milioni".