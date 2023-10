L’Inter vuole blindare Lautaro e lanciare un messaggio: il Toro vale cifra monstre

Un Lautaro Martinez così non si era mai visto. L'Inter, che anni fa ha scommesso sul suo percorso di crescita da predestinato, si gode i frutti di un investimento super azzeccato. La partenza di quest'anno, come giustamente sottolinea la Gazzetta dello Sport, è incredibile: "A questa velocità mai vista sta entrando in una nuova dimensione: non più talento, ma prodigio.

Non solo ammirato rapinatore d’area, piuttosto fenomeno globale. Di quelli che lasciano parlare solo il pallottoliere: in stagione ha messo in cascina 12 reti in 11 partite e, contando i minuti, si scopre che esulta in media ogni 75’. Sabato contro il Torino ha usato per la prima volta quest’anno pure la testa per far male, poi ieri ha brindato in famiglia alla caduta del Milan: su questo primo posto ritrovato c’è la sua impronta gigante".