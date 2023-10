Lautaro e Thuram, una coppia da urlo per l’Inter. Emblematica questa azione. E pensare…

La Lu-La è ormai un lontano ricordo. L'impatto di Marcus Thuram all'Inter è stato devastante in senso positivo: 4 gol e 7 assist in undici partite. Con Lautaro formano una delle coppie d'attacco migliori in Europa. "Ovvio che 11 partite non siano sufficienti per stabilire che il tandem Lautaro-Thuram sia superiore rispetto a quelli formati dal Toro con Lukaku o Dzeko. La differenza la faranno innanzitutto i titoli a fine annata. La strada, però, sembra essere davvero quello giusta", sottolinea il Corriere dello Sport.