Fino a qualche settimana fa, tutto lasciava pensare che Camarda avrebbe messo il suo autografo su un contratto con il Milan: i rossoneri lo hanno preso da bambino e lo hanno fatto esordire in Serie A e, forse, pensavano che anche solo per questo l'attaccante avrebbe firmato con loro. Sarebbe (o sarà, se la firma arriverà) una bella favola, ma la realtà dice che Camarda non è sicuro di essere, anche in futuro, un giocatore del Milan. Su di lui c'è mezza Europa: si sono informate varie squadre italiane, tra cui l'Inter, a cui il ragazzo piace e anche tanto. E leggendo tra le cifre in ballo, chi si è informato in Italia ha capito che sul giocatore c’è un movimento concreto dalla Premier: City, Arsenal e Tottenham non soltanto hanno preso informazioni, ma hanno anche mandato osservatori a vederlo e hanno la capacità economica di beffare il Milan.