Le parole del tecnico dell'Atletico: "Griezmann non sarà disponibile per domani; non sappiamo se ce la farà per la partita con l'Inter"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Cadice, Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato così delle condizioni di Antoine Griezmann in vista del match con l'Inter di mercoledì: "Griezmann non sarà disponibile per domani; non sappiamo se ce la farà per la partita con l'Inter, altrimenti per il Barcellona. L'ambizione è bella, è bello avere obiettivi importanti, tutti i ragazzi vogliono vincere, nel quartiere con gli amici si vuole vincere, l'ambizione è sempre buona".