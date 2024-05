"Possibile risorsa in ottica mercato o valida soluzione futura nelle logiche del turnover? Il destino di Martian Satriano in nerazzurro è ancora da scrivere, ma nel frattempo l’uruguaiano si gode quel rilancio inseguito invano nell’ultimo anno e mezzo". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'ottima stagione di Satriano con la maglia del Brest. L'attaccante uruguayano, infatti, sta aiutando i suoi ad approdare in Champions League, con un vantaggio di due punti sul Lille a due giornate dalla fine del campionato.

Per Satriano sono 6 i gol segnati in stagione con 4 assist a referto, con 3 gol nelle ultime sette di campionato. Un buon bottino per l'attaccante di proprietà dell'Inter che, in ogni caso, a giugno tornerà alla base. "All’appuntamento con la storia, adesso, mancano solo due ostacoli chiamati Reims e Tolosa, avversari decisamente più abbordabili (sulla carta) di quelli che invece attendono il Lille (che dovrà vedersela con Nantes e Nizza). Dopodiché, in Bretagna si potrà festeggiare lo storico traguardo e Satriano potrà tornare a Milano a testa alta. Sì perché il ritorno alla base è garantito, considerato il prestito secco pattuito la scorsa estate con il Brest. Tutt’altro discorso è la sua eventuale permanenza alla corte di Inzaghi, al momento per la verità piuttosto improbabile nonostante un contratto in scadenza nel 2027. L’ex Nacional sta indubbiamente vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo da quando è diventato professionista, ma forse all’Inter serve altro. Di sicuro, su Satriano ha messo gli occhi qualche club evidentemente convinto negli ulteriori margini di crescita dell’uruguaiano che ha da poco spento 23 candeline e punta a giocare il più possibile", sottolinea La Gazzetta che poi aggiunge: