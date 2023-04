Lukaku: “È tutta la partita che mi insultano”. Handanovic-Cuadrado, ecco cosa è successo

"Ci è quasi abituato. Non lo accetta, non potrà mai comprenderlo, ma non si stupisce più. Lukaku è dispiaciuto. Il giorno dopo gli insulti razzisti della curva bianconera dello Stadium, il suo cellulare vibra per messaggi e notifiche. Tutti gli si schierano accanto, fioccano le condanne social. Ma a Romelu non basta: vorrebbe si facesse molto di più, in Italia, per combattere il razzismo", spiega il Corriere della Sera.